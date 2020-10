Rocco Pulitano: "Danni dell'alluvione ingenti, ma alcune situazioni stanno già tornando all'operatività"

Il Consigliere dell’ATL del Cuneese Rocco Pulitanò delegato per la zona del Carrucese, del Cebano e del Monregalese ha visitato in questi giorni le zone colpite dall’alluvione per un rilevamento diretto delle realtà turistiche ancora fruibili, nonostante i danni arrecati venerdì 2 ottobre scorso. “I danni sono stati ingenti – ha dichiarato Pulitanò – ma determinate situazioni stanno tornando all’operatività. Parlo in particolare del Borgo di Valcasotto dove la Locanda e la stagionatura sono oggi aperte e raggiungibili. Il ponte romano di Pamparato ha subito danneggiamenti, ma ha retto alla piena”.

Sentito il Sindaco di Garessio dott. Ferruccio Fazio e accompagnato dal Sindaco di Pamparato dott. Franco Borgna, Pulitanò ha raggiunto il Castello Reale di Casotto che è attualmente chiuso ma non ha subito danni strutturali. Prossima la sua riapertura, anche in previsione delle Giornate FAI d’Autunno del 17, 18 e 24, 25 ottobre. Le stazioni sciistiche di Artesina, Frabosa Soprana, Prato Nevoso, Viola St. Gréé, Roburent e Garessio 2000 non sono state colpite in modo significativo: si lavora, dunque, per la riapertura degli impianti ad inizio stagione sciistica.