Torna potabile l'acqua di Cuneo: revocata l'ordinanza, non è più necessario bollirla

Revocata nella serata di ieri l'ordinanza di non potabilità dell'acqua di Cuneo, emanata lo scorso 3 ottobre in via cautelativa, dopo le numerose segnalazioni da parte di cittadini: dai rubinetti esce acqua marrone.

La causa è imputabile ai danni alla rete idrica, causati dal forte maltempo di venerdì scorso 2 ottobre.

A seguito delle comunicazioni pervenute da ACDA, ASL e ARPA, da cui si evince la conformità dei parametri microbiologici in tutti i campioni di acqua prelevati in vari punti delle reti acquedottistiche del Comune di Cuneo, l’ordinanza di non potabilità è stata pertanto revocata.