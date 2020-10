Serie D, terza giornata: il Bra fa suo il derby con il Fossano, Saluzzo corsaro

Fossano e Bra in azione al "Pochissimo" - foto pagina facebook a c bra

Disputata la terza giornata sui campi del girone A di Serie D, prima infrasettimanale della stagione.

Il Bra conquista la posta piena nel derby con il Fossano: i giallorossi espugnano il "Pochissimo" con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Merkaj nei primi minuti del secondo tempo. Terza vittoria su tre per la formazione di Daidola, unica a punteggio pieno.

Identico punteggio in favore del Saluzzo sul campo del Casale (gol di Sardo) e primi tre punti in campionato per i marchionali.

I risultati:

Arconatese-Lavagnese 0-0

Caronnese-Pont Donnaz 3-1

Casale-Saluzzo 0-1

Folgore Caratese-Derthona 0-1

Fossano-Bra 0-1

Sanremese-Castellanzese 0-0

Sestri Levante-Chieri 1-0

Vado-Borgosesia 2-0

Imperia-Città di Varese (28 ottobre)

Legnano-Gozzano (28 ottobre)

La classifica: Bra 9, Caronnese, Sestri Levante, Derthona 6, Castellanzese 5, Folgore C, Vado, Borgosesia 4, Saluzzo, Pont Donnaz*, Gozzano, Fossano 3, Sanremese*, Arconatese 2, Lavagnese**, Legnano** 1, Imperia*, Città di Varese**, Chieri*, Casale** 0

*due partite giocate; **una giocata