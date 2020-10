Ciclismo: Elisa Balsamo e Valentina Basilico pronte per i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23

La peveragnese Elisa Balsamo (Fiamme Oro) e la portacolori del Racconigi Cycling Team Valentina Basilico fanno parte dell'ambiziosa spedizione azzurra impegnata, dall'8 al 13 ottobre, ai Campionati Europei Pista Juniores e Under 23 in programma a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

Al via atlete ed atleti provenienti da 25 nazioni, pronti a contendersi i 44 titoli in palio.

Come ricorda Federciclismo, lo scorso anno, in Belgio, l'Italia conquistò 6 ori, 2 argenti e 4 bronzi (quarto posto nel medagliere). Tra questi i titoli di Matilde Vitillo nella corsa a punti donne juniores, e della coppia Balsamo-Paternoster nel Madison donne.

In vista dell'appuntamento di Fiorenzuola tecnici azzurri hanno convocato 16 donne (7 Under 23 e 9 Juniores) e 33 uomini (11 Under 23 e 22 Juniores).

U23

BALSAMO ELISA - G.S. FIAMME ORO

CAVALLI MARTA - G.S. FIAMME ORO

CAPOBIANCHI GIADA - CAPOBIANCHI CICLI MOTO SPORT

CONSONNI CHIARA - VALCAR - TRAVEL & SERVICE

FIDANZA MARTINA - G.S. FIAMME ORO

GUAZZINI VITTORIA - G.S. FIAMME ORO

ZANARDI SILVIA – BEPINK

Juniores

BASILICO VALENTINA - RACCONIGI CYCLING TEAM

BORTOLOTTI SILVIA - ASD SC VO2 TEAM PINK

CIPRESSI CARLOTTA - AWC RE ARTU' GENERAL SYSTEM

CONTARIN ELENA - BREGANZE MILLENIUM

CRESTANELLO LARA - CICLISMO INSIEME

FIORIN SARA - G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM

GASPARRINI ELEONORA CAMILLA - ASD A.S.D.VO2 TEAM PINK

TONELLI ELISA - BREGANZE MILLENIUM

TORMENA GAIA - G.S. LUPI VALLE D'AOSTA