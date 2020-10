Danni alluvione, l'associazione Fare Quadrato scrive alla Regione: "Sostenete la nostra richiesta per lo stato di calamità naturale per i castagneti"

"Nel corso dei sopralluoghi presso i vari Comuni, colpiti dall'alluvione di venerdì scorso - dichiarano da 'Fare Quadrato', l'Associazione dei Giovani Amministratori della provincia di Cuneo - siamo stati sollecitati da tanti produttori di castagne a richiedere lo stato di calamità naturale per il settore: si preannuncia, infatti, un anno da dimenticare per i raccoglitori di castagne in quanto in molte zone del cuneese si prevede il 70% in meno di raccolta.

Dopo il vento forte dei giorni scorsi, e la forte pioggia che ha fatto cadere al suolo gran parte dei ricci ancora verdi, molti alberi risultano praticamente spogli.

Rimane poi l'incognita dei prezzi di mercato: in un anno dove le aziende sono già state messe a dura prova dal covid-19 non ci si può permettere di avere ulteriori ammanchi".

"Abbiamo già informato il Presidente ed il Vicepresidente della Regione, Alberto Cirio e Fabio Carosso, in merito a questo tema e siamo certi che i Consiglieri Regionali eletti in provincia di Cuneo non saranno insensibili al tema: chiediamo loro di aiutarci a portare questa istanza nelle sedi opportune - concludono da 'Fare Quadrato'"