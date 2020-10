Esce per fare una corsa in collina e non torna a casa: denunciata la scomparsa di un 50enne di Priocca

Giovanni Calabrese, 50enne residente a Priocca, dipendente della Giordano Vini di Valle Talloria, ieri pomeriggio, verso le ore 17, è uscito di casa per una corsa in collina e non ha più fatto rientro. Un sentiero che faceva spesso, verso Castellinaldo.

In tuta, senza telefono né portafogli, non ha più dato notizie di sè.

La famiglia ha presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri, che già ieri sera hanno avviato ricerche proseguite poi per buona parte della notte e nella giornata di oggi.

Allertati anche i Vigili del Fuoco, che da domani si uniranno alle operazioni di ricerca nella zona.