Incidente mortale a Monticello d’Alba, vittima un 60enne del paese

Potrebbe essere un malore la causa del tragico incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 ottobre, nel centro di Monticello d’Alba.



Erano da poco passate le 15 quando un 60enne residente in paese, Sergio Margiaria, ha perso il controllo della Fiat Panda che stava conducendo all’incrocio tra la centrale piazza Dacomo e via Umberto I, in frazione Borgo, a pochi passi dal municipio.

L’utilitaria è così andata a urtare violentemente contro un vicino pilastro. Immediata la richiesta dei soccorsi, prestati sul posto dall’emergenza 118 – cui si è poi unita l’équipe dell’elisoccorso atterrato nel campo sportivo del paese – e da una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal Distaccamento di Alba.

Nonostante i tentativi di rianimazione a lungo prestati per l’uomo non c’è più stato purtroppo nulla da fare.

Il sindaco Silvio Artusio Comba è costernato dell'accaduto: "Sono addolorato, una persona relativamente giovane scomparsa in un modo cosi tragico ci ha lasciato tutti straziati. Persona stimata e conosciuta da tutti, lo ricordo in modo simpatico quando andava ad allietare gi ospiti della casa di riposo del paese suonando la fisarmonica".