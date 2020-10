Monforte d’Alba, il paese ospiterà i funerali della donna uccisa dal Suv

Sarà la chiesa parrocchiale del centro langarolo a ospitare la cerimonia funebre di Fiorangela Ghiglio, la 67enne torinese che lo scorso 25 settembre perse la vita nel terribile incidente causato da un Suv, improvvisamente piombato su un gruppo di turisti in quel momento fermi nella centrale piazza Umberto I.



Nelle scorse ore, effettuato nei giorni scorsi l’esame autoptico disposto sul corpo della donna, il magistrato del Tribunale di Asti che si occupa del caso (l’investitore, un 42enne autotrasportatore di Carrù, è indagato per omicidio stradale, lesioni gravi e gravissime, ed è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari) ha dato il nulla osta ai funerali, che per volere della famiglia verranno tenuti proprio nel paese che era frequente meta delle gite fuori porta che la pensionata soleva organizzare col compagno, anch’egli gravemente ferito in seguito all’investimento, e nel quale la donna ha purtroppo trovato la morte in quel tragico pomeriggio.



Tramite il sindaco Livio Genesio il Comune langarolo annuncia la propria partecipazione alle esequie esprimendo il cordoglio dell’Amministrazione e della cittadinanza, e invitando tutti coloro che lo desiderano a unirsi alla famiglia e agli amici della donna nella cerimonia in programma alle ore 14.30 presso la chiesa della Parrocchia della Neve.

Dopo la cerimonia la salma proseguirà per il tempio crematorio di Bra.