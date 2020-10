Aziende su Facebook: come riprendersi dalla crisi grazie al social n.1

La pandemia di Covid-19 sta sicuramente caratterizzando il 2020, oltre a provocare una crisi economica senza precedenti. Il lungo lockdown da maggio a giugno e le attuali limitazioni, necessarie per prevenire contagi, stanno causando molte difficoltà a famiglie ed aziende, specialmente le PMI (piccole e medie imprese).

Una parziale soluzione a tale problema è stato adottare il lavoro agile, il cosiddetto smart working, che consiste nel lavorare da casa in remoto, tramite un computer e una connessione Internet.

Ovviamente, tale metodologia non si può applicare per quelle aziende che svolgono lavori manuali, che quindi hanno risentito e tuttora stanno molto risentendo economicamente di questa situazione inaspettata.

Un parziale aiuto può però arrivare dal web e dai social network, specialmente da Facebook, grazie al quale è possibile esporre i propri servizi e prodotti proprio come se fosse una vetrina di un negozio.

L'utilità dei social network per le aziende

I social media sono delle piattaforme nelle quali ogni giorno tantissimi utenti passano numerose ore per svariati motivi, dal semplice condividere post e foto fino al parlare ed interagire con altri utenti. Con lo sviluppo ed il miglioramento della tecnologia e della connettività Internet, il web è diventato il luogo dove si svolgono la maggior parte delle operazioni giornaliere e specifiche.

È evidente quindi come un'azienda di qualsiasi attività debba approfittare di ciò e cercare di vendere i propri prodotti online, un mercato sempre più fiorente ed in crescita, come dimostra la piattaforma e-commerce Amazon, o semplicemente avere un sito web o pagina sui social network per farsi pubblicità ed ampliare il proprio bacino d'utenza.

Non bisogna però commettere l'errore di pensare che sia facile emergere online, semplicemente aprendo un sito o una pagina sui principali social network. In questi ultimi anni la concorrenza è aumentata vertiginosamente, come dimostrano i seguenti dati:

500 milioni di siti in tutto il mondo , di qualsiasi genere ed attività;

quasi 800 milioni di persone iscritte ed attive giornalmente su Facebook , il social network più redditizio in assoluto;

oltre 600 video caricati in un minuto su Youtube ;

oltre 100 milioni di forum e blog aperti sul web.

Tra i numerosi social network molto utilizzati al primo posto va sicuramente Facebook, di proprietà di Mark Zuckenberg. Facebook offre la possibilità di creare una pagina dedicata per l'azienda, dove poter condividere contenuti, da semplici post a foto, video, infografiche, link, ecc.

Un aspetto rilevante è che le pagine Facebook, vengono indicizzate da Google, quindi i motori di ricerca possono reindirizzare direttamente ai vostri servizi e prodotti.

Il giusto posizionamento sul web è un aspetto fondamentale e su ciò si basa la SEO (Search Engine Optimization), ovvero tutte quelle tecniche e metodologie volte a migliorare il posizionamento sui principali motori di ricerca, per avere maggiore visibilità e di conseguenza aumentare le visite ed il traffico.

Tra i vari social, Facebook ha un proprio reparto specifico per chi vuole aprire e sfruttare al meglio la piattaforma per la propria impresa, grazie anche agli Ad, che raccolgono informazioni sui potenziali clienti, mostrando loro, nelle visite successive, prodotti e servizi offerti, che potrebbero essere loro utili o graditi. Tramite apposite pubblicità e banner, poi, si può anche guadagnare direttamente dalla propria pagina social in base al quantitativo di click su di essi effettuati. Maggior traffico significherà indubbiamente maggiori click e quindi guadagni elevati. Affinché tutto ciò sia possibile, però, occorre conoscere le strategie del digital marketing sui social, oppure rivolgersi ad agenzie esperte nel settore, come Traffic Jungle. Agenzie come questa non solo si occupano di gestire le inserzioni e la crescita del traffico delle aziende sui social, ma offrono anche parametri misurabili da consultare per migliorare i processi di marketing.

Come gestire al meglio la propria pagina aziendale su Facebook

Un dato molto positivo è il numero di visite su pagine aziendali registrate nel 2011 stimate ad oltre un trilione. Sempre più aziende hanno capito le potenzialità di questo social network come fonte di pubblicità e hanno aperto le proprie pagine.

Tutto ciò rende difficile riuscire ad emergere e diventa, quindi, necessario seguire apposite strategie mirate. Ecco alcuni consigli in merito per rendere efficace la pubblicità per la propria azienda su Facebook: