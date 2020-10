Butta via i detersivi: come migliorare la pulizia di casa con prodotti naturali

L'igiene è la cosa più importante alla quale dovremmo pensare tutti quanti ogni giorno. Da essa dipende il nostro stato di salute. In base a come viviamo, possiamo persino non ammalarci mai (o quasi mai) e stare sempre bene, oltre a migliorare sensibilmente la qualità della nostra vita.

Tramite la sporcizia, infatti, possiamo contrarre malattie che dipendono dal contagio di batteri e virus insidiosi, oppure potremmo soffrire di numerose patologie che dipendono da qualche tipo di allergia. E a proposito di questo, molti prodotti che noi utilizziamo per lavare e spolverare gli angoli della nostra casa sono elaborati con sostanze chimiche cancerogene, che a lungo andare possono fare del male al nostro organismo, semplicemente perché le tocchiamo o le aspiriamo. Possono provocarci reazioni allergiche potenzialmente letali.

Per queste ragioni dovremmo guardare sempre le indicazioni e l'elenco degli ingredienti dietro alle confezioni di tutto ciò che acquistiamo.

Ultimamente, il numero di persone che hanno deciso di abbandonare i classici detersivi da supermercato per provare ad adottare uno stile di vita più green sta aumentando di anno in anno. La gente sta capendo che non c’è bisogno di utilizzare sostanze che fanno del male a noi e al pianeta, spendendo pure un sacco di soldi, per svolgere le solite mansioni domestiche.

Esistono poi degli elettrodomestici in grado di pulire come o meglio di quanto faremmo noi. Sebbene possano sembrare fuori portata o che abbiano dei costi eccessivi (alcuni di questi dispositivi possono portare a termine molte mansioni combinate assieme), il costo dei detersivi chimici e di tutti gli altri prodotti che solitamente compriamo al supermercato, sommato per tutta la nostra vita, è molto più alto alla fine dei conti. Comprare un elettrodomestico super accessoriato, oltre a inquinare meno l’ambiente, ci aiuta a risparmiare nel lungo tempo.

Un esempio è la macchina lavapavimenti : meglio affidarsi a un elettrodomestico per pulire le superfici del tuo appartamento, piuttosto che utilizzare continuamente degli agenti chimici dannosi e sconosciuti.

Come tenere pulito in maniera naturale ogni ambiente domestico

Bagno In bagno bisognerebbe utilizzare solamente prodotti anallergici e che igienizzino alla perfezione, senza lasciare cattivo odore, dal momento che è il luogo più intimo della casa, dove ci laviamo le mani, la faccia, i denti e ci facciamo la doccia.

In questo caso, la cosa migliore che potresti provare a usare è l'aceto di vino bianco. Forse non ci crederai, ma questo da solo fa miracoli e riesce a levare non soltanto lo sporco ostinato, ma persino la puzza e ogni altro odore non gradito.

Però per renderlo più efficace ricordati di riscaldarlo prima di versarlo all'interno del water: successivamente dovrà essere lasciato li per farlo agire per circa 10 15 minuti e poi bisognerà, come da prassi, lo spazzolone.

Tante persone che amano usare i prodotti naturali per la pulizia del bagno apprezzano anche l'olio di Tea Tree: mettendo circa 10 gocce in mezzo litro di aceto e si otterrà come risultato la rimozione delle incrostazioni e soprattutto si andranno a combattere i batteri e i germi.

Cucina

Altro ambiente molto importante all'interno della casa è la cucina: ogni giorno passiamo tanto al suo interno per mangiare e cucinare;soprattutto quest'ultima operazione farà si che andremo molto facilmente a sporcare.

I prodotti naturali più indicati per pulire la cucina al meglio sono sicuramente il limone, l'aceto di vino bianco e il bicarbonato. Questo ultimo prodotto è veramente tanto utile soprattutto per pulire il frigorifero,forno e piani cottura:è possibile usarlo o sulla spugna o in polvere o meglio ancora si può diluire in acqua tiepida.

Invece l'aceto di vino bianco è perfetto soprattutto per pulire e lucidare le pentole, pulire le lavastoviglie e sgrassare bene i piatti. Ma molte casalinghe usano moltissimo l’aceto di vino bianco per sgrassare e pulire bene il forno a microonde: per avere un ottimo risultato basterà riscaldarlo, mettere in un contenitore mezzo litro di aceto e farlo agire per circa 20 30 minuti.