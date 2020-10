Cuneo: a Madonna delle Grazie gli incontri d'autore nelle frazioni

Clara Dutto, diplomata in pianoforte con il massimo dei voti, svolge attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche ed ha suonato in tutta Italia con vivo successo per l’ Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi e l’Orchestra Filarmonica di Torino, ed ha partecipato al Festival Pontino e al Festival delle Alpi Marittime. Dal 2005, è pianista accompagnatrice del M° Bruno Giuranna all’Accademia W. Stauffer di Cremona ed ha collaborato con i Maestri Sonig Tchakerian e Francesco Manara, Diemut Poppen e Simonide Braconi,Enrico Dindo, Walter Boeykens e Calogero Palermo. Dal 2007, è accompagnatrice del Concorso Internazionale di musica Città di Chieri. Ha conseguito il Diploma Accademico di 2° livello con il massimo dei voti e la lode. Ha insegnato Pratica della Lettura Vocale e Pianistica al Conservatorio L.Refice di Frosinone e Accompagnamento pianistico al Conservatorio L. D'Annunzio" di Pescara. Nata come pianista classica, ama esplorare altri generi musicali e ha collaborato in diversi progetti di musica leggera e pop.