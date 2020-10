Infortunio sul lavoro in un'azienda alimentare fossanese: ingegnere a processo per lesioni personali colpose

Si è svolta presso il tribunale di Cuneo un’udienza del processo che vede imputato l’ingegnere A.M., accusato di lesioni colpose ai danni di un dipendente di una ditta alimentare di Fossano, che il 26 settembre del 2017, a seguito di un infortunio sul lavoro, ha riportato sia la perdita di una falange del dito della mano che alcune fratture all'arto.

All’epoca dei fatti contestati A.M. era il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), si occupava cioè di corsi di formazione dei dipendenti, dei sopralluoghi delle aree e di rilevare e segnalare eventuali anomalie dei macchinari.

All’udienza è intervenuto anche un funzionario della SPreSAL di Cuneo, citato come testimone: “Ci siamo recati presso lo stabilimento fossanese a seguito della segnalazione dell’ospedale di Fossano: ci avevano informati che un uomo era rimasto ferito sul lavoro. Il macchinario che ha causato le fratture e la perdita di un dito della mano all’uomo presentava da tempo un difetto alla catena il cui lavoro consentiva il movimento del rullo su cui venivano trasportate le teglie roventi di fette biscottate. Il responsabile della manutenzione e il direttore dello stabilimento erano stati sollecitati più volte ad effettuare la riparazione: infatti ci sono delle mail tra i capi turno e la direzione riguardanti delle richieste di intervento".

Dalla testimonianza del funzionario è emerso che durante i controlli è stato rilevato un documento di valutazione redatto da A.M. che stabiliva l’assenza di anomalie del macchinario:"Non era un rilievo veritiero", ha concluso il funzionario.

L’imputato, presente in aula si è difeso: “Avevo segnalato alcune irregolarità della zona dove è avvenuto l'infortunio. Ho notato altre cose, ma non che ci fosse un problema relativo alla catena: io non ho mai avuto accesso ai documenti di manutenzione. Non ho condotto delle analisi puntuali: le catene del macchinario in questione sono coperte da cassoni e oltre a non essere stato informato del problema dai capi turni, non ero al corrente del fatto che quando una di queste si scarrucolava i dipendenti le riposizionassero con le mani e senza spegnere il macchinario. In caso di ostruzione o malfunzionamento della macchina è necessario prima metterla in sicurezza e poi chiamare il capo turno: durante i corsi di formazione ai dipendenti l’ho ribadito più volte”.

L’udienza si è conclusa con il rinvio del 3 novembre per la discussione