Motori: Race of Slovakia, BRC Racing Team alla caccia dei primi podi stagionali

Si preannuncia un weekend intenso per BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse in Slovacchia. Non solo sarà il primo evento della stagione con tre gare, ma tutte le sei sessioni su pista si svolgeranno nell’arco di due giorni (10 – 11 ottobre).

Lo Slovakia Ring, con i suoi 5922 metri, è molto amato sia dai piloti che dagli appassionati di motorsport, con i suoi cambi in altimetria e velocità e per la configurazione delle curve, che assicura condizioni per grandi ed emozionanti sfide.

L’obbiettivo di BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse è di ripetere, sul circuito Slovacco, le performance del 2019 con le Hyundai i30N TCR.

Norbert Michelisz era partito dalla prima fila in Gara 1 e 3, arrivando a podio in entrambe le sfide. Il compagno di squadra Gabriele Tarquini aveva avuto delle difficoltà in qualifica, ma si è fatto strada in pista recuperando ben 12 posizioni in Gara 1.

Sabato 10 ottobre si terranno due sessioni di prove libere, seguite dalle qualifiche. Il formato modificato vedrà Q1 determinare l’ordine di partenza di Gara 1. I 12 più veloci passeranno alla Q2, e da ultimo una Q3 con sole 5 auto. La combinazione delle ultime due qualifiche determinerà la griglia di Gara 3, mentre le prime 10 posizioni saranno invertite in Gara 2. Tutte 3 le Gare si svolgeranno domenica 11 Ottobre; Gara 1 e 2 si disputeranno su 9 giri, e le sfide su terra slovacca terminerà con gli 11 giri di Gara 3.

Il Team Principal di BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Gabriele Rizzo dichiara: “L’obbiettivo è tornare a difendere i nostri titoli con la Race of Slovakia. Crediamo di poter mostrare il vero passo ed il potenziale delle Hyundai i30 N TCR allo Slovakia Ring, dove abbiamo ottenuto ottimi risultati in passato. Ci stiamo avvicinando alla metà del campionato ed ogni opportunità per raccogliere punti è importante, dobbiamo dare il massimo in ogni sessione”.

Norbert Michelisz commenta: “La Race of Slovakia è come una seconda gara di casa per me, molti fan ungheresi partecipano e l’atmosfera è molto festosa. Mi piace anche la pista, di tutti i circuiti in calendario quest’anno, lo Slovakia Ring è uno dei migliori. Dovrebbe essere perfetto per le caratteristiche della nostra auto, spero di fare un buon weekend e finire a podio”.

Gabriele Tarquini aggiunge: “Lo Slovakia Ring è uno dei miei circuiti preferiti. Ho molti bei ricordi delle passate stagioni ed ho vinto diverse volte. Amo la pista, è piuttosto lunga, molto difficile e tecnica. Ci sono curve veloci e molte opportunità di sorpasso. Per i fan è sempre un grande spettacolo. Spero di fare delle buone gare, l’obbiettivo è tornare sul podio”.