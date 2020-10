Bra, consiglieri comunali Lega: "Sì all'elettrificazione della linea ferroviaria Bra-Cavallermaggiore

Il gruppo consiliare comunale Lega, composto da Ellena, Cravero e Mossino, si è espresso a favore dell'elettrificazione della linea ferroviaria Bra-Cavallermaggiore, durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Bra del 6 ottobre.

Durante il dibattito in aula il gruppo si è espresso a favore dell'importante richiesta del Comune di Bra nei confronti dell'amministrazione regionale, seppur astenendosi dalla votazione della mozione presentata dai gruppi di maggioranza. "Abbiamo deciso di avanzare varie richieste alla Regione Piemonte, nello specifico all'assessore regionale Gabusi su questo tema e per questa tratta, compresa quella di velocizzare la procedura della messa in sicurezza della fermata dell'autobus sostitutivo di Madonna del Pilone e del potenziamento delle corse. Condividiamo inoltre, nella proposta di mozione, la richiesta di elettrificazione, avanziamo anzi la domanda di potenziamento degli attuali bus sostitutivi, però non riteniamo doveroso da parte della maggioranza politicizzare, tramite un parziale excursus, quella che è una reale esigenza dei cittadini" dichiarano gli esponenti del gruppo salviniano.

Nella mozione si citano infatti spesso gli ultimi passaggi della vicenda, additando le promesse dell'assessore Gabusi con un relativo slogan, tra l’altro riferito al trasporto regionale in toto e non solo a quello braidese. Si citano inoltre le dichiarazioni del consigliere regionale Demarchi, ma non si fa menzione, nemmeno nella presentazione della mozione, dell'incontro, favorito dai 3 consiglieri comunali della Lega e da ex consiglieri del medesimo partito, di lunedì 28 settembre a Madonna del Pilone tra i sindaci dei due comuni coinvolti e di rappresentanti dell'utenza con l'assessore ed il consigliere regionale citati. I consiglieri comunali del gruppo Lega confermano la disponibilità e il pieno impegno ad usare tutti le possibili modalità per risolvere la situazione attuale. L’impegno dei sottoscritti non è infatti mai mancato, come dai precedenti interventi sul tema dei consiglieri Lega, risultato di costante confronto e dialogo con gli esponenti regionali.