Pian Munè di Paesana guarda agli “Over 60”

Pian Munè, la stazione sciistica a capitale pubblico di Paesana è davvero per tutti.

Apprezzata dalle famiglie, seguita dai giovani e amata dagli affezionati pensionati ha pensato ad una promo dedicata proprio a quest'ultimi.

Aperta dal venerdì al lunedì compresi, da quest'anno, l'abbonamento stagionale si sdoppia, proponendo una soluzione per chi vuole sciare solo nei giorni di afflusso più tranquillo e uno per chi invece non vuole pensieri e vuole sciare in qualsiasi giorno di apertura della stagione invernale.

Così gli “Over 60”, fino al 1 novembre, potranno scegliere fra la promozione che prevede l’abbonamento “Plus” per il sabato e i feriali a 129 euro e l’abbonamento “Premium” per tutti i giorni di apertura a 149 euro.

Come acquistarli?

On line sul sito skipass.pianmune.it oppure direttamente in biglietteria, a Pian Munè, il sabato e domenica dalle 10 alle 18

Fino a quando?

La doppia promozione durerà sino al 1 novembre, dopo di che l'acquisto sarà maggiorato,

L'abbonamento “Plus” prevede una scontistica tutta riservata:

5% nei rifugi

5% al noleggio attrezzatura

10% nel negozio di Isaia Sport a Paesana

10% di sconto alla Pizzeria Il Boschetto di Sanfront

La stagione invernale si avvicina, meglio farsi trovare pronti...

Per info 328 69 25 406 (anche tramite messaggio whatsapp).