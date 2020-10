I 4Sangiù di Savigliano in concerto a Tarantasca

Dopo la tappa estiva dell’agosto scorso a Sant’ Anna di Valdieri, con tanto desiderio di musica nel cuore e per continuare a fare del bene attraverso la loro musica, i 4sangiu hanno accettato con grande entusiasmo l’invito del Comune di Tarantasca a ritrovarsi sul palco, in versione acustica, una chitarra (Alberto Bobo Bosio) e due voci (Romina Gianoglio e Giuseppe Alladio), per un concerto che percorrerà le tappe più importanti della band.

Saranno infatti i brani più belli degli spettacoli della band saviglianese, riproposti in versione acustica, a fare da colonna sonora alla serata di beneficenza tra i ricordi e i racconti della loro amicizia e del loro “fare musica” insieme.

Durante la serata i 4sangiu presenteranno poi alcune canzoni del nuovo progetto GROWIN’UP, ispirato dal libro “Il piccolo principe”, iniziato tra la fine di agosto e i primi di settembre 2020 sui social; sono usciti on line sui social network ( canale you tube “4sangiu”) tre video clip a supporto del progetto BLUD. Lo scopo del progetto ha toccato i nostri cuori, dicono Romina Gianoglio, Giuseppe Alladio e Alberto Bobo Bosio protagonisti dello spettacolo del 17 ottobre prossimo. Vogliamo smuovere la sensibilità di chiunque ami i bambini ed e’ per questo che abbiamo bisogno della generosità di tante persone; il progetto e’ molto ambizioso.

Rispettando a pieno tutte le misure anticovid, lo spettacolo di sabato 17 ottobre alle ore 21 è a ingresso libero.

Le offerte raccolte durante la serata verranno interamente destinate al progetto BLUD dell’associazione Voglia di crescere ODV, ogni giorno a fianco della Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo, per aiutare i bambini nati prematuri o con patologie. Lo scopo e’ quello di acquistare le attrezzature necessarie per attivare a Cuneo la banca del latte materno donato.

Mai come in momenti come questi abbiamo bisogno di musica. Motivo in più per non mancare.