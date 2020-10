Lpm Bam Mondovì: i 18 anni di Giulia Bonifacio: "Il mio regalo speciale? Trascorrere la serata con la mia famiglia" (VIDEO)

Giornata di festa in casa Lpm Bam Mondovì! La giovanissima Giulia Bonifacio ha tagliato il traguardo dei 18 anni! Una giornata trascorsa con gli impegni di sempre, prima le "fatiche" scolastiche e poi quelle sportive, allenandosi in vista del prossimo impegno di campionato.

Basta poco per comprendere la maturità e l'umiltà di Giulia. Alla domanda di quale regalo speciale gradirebbe per questa giornata, lei non si smentisce ed esprime il desiderio di trascorrere la serata con la sua famiglia. Ecco l'intervista rilasciata ai nostri microfoni e a seguire il video con gli auguri delle sue compagne di squadra:

Non potevano mancare gli auguri delle Pumine: