Buone notizie da Racconigi: una coppia di Cicogna Nera nidifica all'interno del Parco del Castello

Bella notizia ornitologica da Racconigi.

Dopo diversi tentativi di insediamento, quest'anno è stata accertata la nidificazione di una coppia di Cicogna Nera all'interno del Parco del Castello Reale, con involo di 3 giovani.

Si tratta di una specie prioritaria e vulnerabile in Europa e quella di Racconigi è la ventesima coppia in Italia e l'unica insediata in pianura.

Il Parco del Monviso e il Centro Cicogne ne danno notizia ora, perché ormai i giovani hanno intrapreso la migrazione, senza più pericolo di disturbo.

Il Parco del Castello, già classificato Sito di Interesse Comunitario, rivela così ancora una volta la sua importanza come habitat per la fauna selvatica.