Volley maschile A2 - Oggi test match tra Cuneo e Mondovì, Tiozzo: "Dobbiamo affrontare le amichevoli con la massima serietà"

Tutto pronto per il primo dei due confronti in programma questa settimana (oggi e domenica) tra Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo e Synergy Mondovì, le due portacolori cuneesi della Serie A2 maschile.

Test match utili per affinare l'intesa delle squadre in vista delle sfide che contano, motivo per cui vengono scelte avversarie di ugual categoria.

Lo schiacciatore di Cuneo Nicola Tiozzo dopo il test con Bergamo (sua ex squadra) degli scorsi giorni: "Sicuramente è stata una bella sensazione, in primis tornare a confrontarsi con altre squadre dall’altra parte del campo, e poi con Bergamo ancora di più perché ho avuto l’occasione di rivedere alcuni compagni e amici con i quali ho condiviso dei bei momenti. Secondo me siamo in un momento di piena crescita, dovremo sfruttare le prossime amichevoli con la massima serietà per poter arrivare il più in forma possibile alla prima di campionato. Fondamentale, sia per fare il punto della situazione preparazione, che per preparare sin da ora quello che sarà il ritmo gara quando inizierà il campionato"