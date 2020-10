A Savigliano, Fratelli d'Italia ricorda Norma Cossetto

Una delegazione di Fratelli d'Italia composta dal Lillo De Lio, Claudio Bonetto, Maurizio Occelli, Fabrizio Mana e Alberto Deninotti, hanno reso omaggio alla memoria di Norma Cossetto, martire delle foibe, ponendo un mazzo di fiori sulla targa della piazzetta di Savigliano a lei intitolata.

La giovane venne brutalmente uccisa dai partigiani di Tito nel 1943.

"Non è solo un gesto simbolico - commenta De Lio - ma un momento per non dimenticare l'eccidio dei partigiani di Tito nei confronti degli italiani d'Istria".