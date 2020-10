"Abbiamo visto scendere un mare di terra. L'alluvione ci ha 'tagliato le gambe'" (VIDEO)

Stanno scavando da sabato e non possono fare altro al momento, Simona Pagliasso e Maurizio Erca, la coppia proprietaria dell'albergo 'La Vecchia Partenza' di Monesi di Triora, che venerdì notte è stata invasa dalla pioggia che ha lasciato tanto fango, e spento le speranze, almeno per quest'anno, di una ripresa dopo gli anni bui dovuti alla frana del 2016.

“Non abbiamo avuto grossissimi danni, - racconta Simona a Imperia News – ma la colata di fango ha sfondato la collinetta che si trova di fronte al nostro albergo, ed è sceso un mare di terra. Stiamo pulendo da tre giorni”.

Venerdì notte a 'La Vecchia Partenza' non c'erano ospiti, ma Simona e Maurizio erano a Monesi, nell'appartamento di fronte all'albergo, dove vivono. “Eravamo terrorizzati per quello che stava succedendo attorno a noi, ma per fortuna l'albergo era vuoto".

I turisti però non potranno tornare in questo autunno, 'La Vecchia Partenza' chiuderà con qualche giorno di anticipo rispetto alla chiusura prevista per fine ottobre, in vista della riapertura per il periodo invernale. Monesi è il luogo da cui parte la 'Via del Sale', un appassionante sentiero per gli amanti di trekking ed escursioni, ma percorribile anche in moto o in auto, che porta fino a Limone Piemonte, tra i paesi più disastrati dall'alluvione.

A causa delle numerose frane, la 'Via del Sale' almeno per quest'anno non sarà più percorribile, un danno enorme per i due che avevano rilevato la vecchia attività nel 2016, l'anno della frana che aveva spezzato in due Monesi. “L'attività era iniziata a febbraio e a ottobre c'era stata la frana. Non essendoci più la strada avevamo dovuto rinunciare al turismo invernale. Quest'anno ci stavamo riprendendo, ma l'alluvione ci ha tagliato le gambe”.

La strada è stata ripristinata solo alcuni mesi fa, questo permette a 'La Vecchia Partenza' di essere raggiungibile d'inverno, anche se per la prossima stagione non sarà in funzione la seggiovia.

Simona e Maurizio però non si perdono d'animo e se a Simona si chiede se rilevare un'attività nell'entroterra sia stato un buon investimento, risponde: “Assolutamente sì, lo rifarei, è un posto meraviglioso, anche se a livello economico è più un sopravvivere”.