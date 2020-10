Fossano: si possono accendere in deroga gli impianti di riscaldamento

Il sindaco di Fossano Dario Tallone ha firmato quest'oggi l'ordinanza che autorizza, in deroga, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento per un limite massimo di 7 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle ore 5 alla ore 23.

Nell'ordinanza il sindaco invita la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18 gradi, con una tolleranza di due gradi, per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20 gradi, sempre con 2 gradi di tolleranza, per tutti gli altri edifici e al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.