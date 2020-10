Nuovi positivi al Liceo "Da Vinci" di Alba: l'intera scuola si ferma per una settimana

Usa parole rassicuranti Alessandro Zannella, preside del Liceo "Da Vinci" di Alba (indirizzi linguistico, scienze umane, economico sociale e musicale), nello spiegare al nostro giornale la scelta assunta di concerto con l’Asl: da domani e per tutta la prossima settimana l’istituto di piazza San Francesco d'Assisi rimarrà chiuso e attiverà la didattica a distanza per tutti i suoi circa mille studenti, 800 dei quali saranno sottoposti a tampone dall’azienda sanitaria, insieme al centinaio di persone che l’istituto conta tra docenti e personale tecnico.



"Dopo il primo episodio riscontrato nei giorni scorsi – spiega il dirigente scolastico – sono emersi altri casi di positività tra il personale docente e quello tecnico, interessando complessivamente quattro persone (tre docenti e un tecnico di laboratorio, ndr) che per i loro ruoli all’interno della scuola possono aver avuto contatti con numerose classi. Ne abbiamo parlato coi referenti dell’Asl e insieme abbiamo valutato che fosse opportuno fermare temporaneamente la presenza a scuola dei ragazzi e intanto sottoporre tutti ad accertamento, di modo da riprendere poi con un quadro più chiaro ed evitando in questo modo di andare incontro a conseguenze più gravi".



Una misura di massima precauzione, insomma. L’azienda sanitaria si è impegnata a sottoporre a tampone in tempi i più rapidi possibili circa 800 ragazzi (saranno esclusi gli allievi che, dati i turni di didattica in presenza con cui la scuola era ripartita lo scorso 14 settembre, non sono stati a scuola negli ultimi quindici giorni) e il centinaio di persone impegnati nel plesso tra docenti e personale tecnico, dando la precedenza a questi ultimi, di modo che possano essere i primi a rientrare nell’istituto e che possano provvedere a una nuova sanificazione dei suoi locali.



Nel frattempo ragazzi, insegnanti e personale tecnico-amministrativo saranno invitati a mettersi in isolamento fiduciario, al momento non obbligatorio, ma che ovviamente lo diventerà in caso di positività degli esiti. E da subito partiranno le lezioni a distanza, che i docenti terranno seguendo l’orario scolastico del mattino.



"Nell’arco di una settimana sapremo se al 'Da Vinci' abbiamo un 'cluster' o meno. E al contempo eviteremo di preoccupare le famiglie con quotidiani aggiornamenti sulle persone positive riscontrate nelle classi. Davvero mi sembra la strada più opportuna", spiega ancora il professor Zannella, che spiega anche come proprio lui sarà l’unico componente del personale che non dovrà prestarsi all’accertamento: "Sarò io perché nel marzo scorso ho avuto la sfortuna di passarci, ho contratto il Covid e posso assicurare che, pur non essendo stato ricoverato, sono stato chiamato a superare una prova molto dura, che non auguro a nessuno. Il mio sierologico è infatti positivo, mentre due giorni fa a Torino ho fatto un nuovo tampone, negativo. Anche per questo, per l'esserci passato, ho ritenuto di dover fare questa scelta. Noi siamo una grande famiglia e il mio compito è quello di preoccuparci della salute di tutti quanti quotidianamente la vivono".