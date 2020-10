Una perdita di carico e nuovi lavori sui tornanti del Bergoglio: ancora disagi per la viabilità tra Bra e Cherasco

Un incidente occorso a un mezzo pesante e nuovi lavori stradali sulla salita del Borgoglio stanno determinando l’ennesima mattinata di passione per la circolazione stradale nel trafficato snodo tra Bra e Cherasco.



Il sinistro è quello che nella prima mattinata ha visto un camion adibito al trasporto di tubi perdere parte del proprio carico.



Risolto l’incidente col recupero del materiale che ingombrava la carreggiata, a procurare code e rallentamenti è ora il nuovo cantiere aperto sulla tratta della Sp7 in territorio di Roreto di Cherasco, chiusa al traffico in direzione Cuneo, a salire quindi, per consentire un nuovo intervento di sistemazione del manto stradale, che in alcuni tornanti continua a registrare problemi di tenuta, col manifestarsi di pericolosi avvallamenti.



In questo senso un primo intervento di sistemazione era stato compiuto nell’agosto 2019 – senza ulteriori costi – dalla stessa ditta che nell’aprile precedente aveva realizzato il manto di copertura sulla tratto dopo il suo ampliamento.



La viabilità in direzione Cuneo è quindi deviata sulla Statale 231, da Bra, attraverso la salita degli Orti e via Cuneo, con le facilmente immaginabili problematiche di code e rallentamenti.