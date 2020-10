Vezza, sindaco denuncia l’abbandono di rifiuti in paese

Dopo le tante iniziative di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti il sindaco di Vezza, Carla Bonino denuncia il verificarsi di periodici episodi di inciviltà.

"E’ già la terza volta – spiega – che ignoti abbandonano sacchi dell'immondizia davanti alla scuola primaria "Mons. Rossano" di piazza San Carlo. La settimana scorsa sono stati trovati altri due sacchi con all'interno rifiuti in plastica vicino alla campana del vetro, sempre nel cuore del paese, a fianco del peso pubblico".



"Abbiamo un sistema di video sorveglianza e siamo in attesa di verificare se quelle esistenti hanno già individuato i responsabili di questi gesti. Ora intendiamo collocarne altre nelle aree più sensibili del paese. Non riesco a dare una giustificazione a questi atti: non è un bel messaggio per i ragazzi che vanno scuola, oltre a essere un comportamento non rispettoso anche verso gli operatori del Comune, distratti dalle loro occupazioni per controllare i sacchi e smaltire i rifiuti correttamente".