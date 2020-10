A Monticello l'addio a Sergio Margiaria: con la sua fisarmonica rallegrava la casa di riposo

Si terranno domani, venerdì 9 ottobre, alle ore 15.30, nella parrocchia Natività di Maria Vergine a Monticello d'Alba i funerali di Sergio Margiaria, 60anni originario del paese, morto in un incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì in centro paese.

Conosciuto da tutti per la sua attitudine ad aiutare le persone più deboli era volontario e portava allegria suonando la sua fisarmonica presso la casa di riposo Margherita Farinasso.

Numerosi i messaggi di cordoglio in arrivo in queste ore. Anche sulla pagina Facebook del paese: il ricordo del suo migliore amico Luca e l'arrivederci in un'altra dimensione condividendo la passione di sempre: l'amata fisarmonica.