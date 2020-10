“Caro amico, fai buon viaggio": lettera a Davide Marino da parte dei suoi amici

Dopo la funzione hanno voluto riunirsi. Parole insieme cercate per quell’affetto che mai sarà possibile dimenticare. Giunge così, il giorno dopo dei funerali, dagli amici più intimi questa commossa lettera per Davide Marino, il ragazzo di 29 anni morto in un incidente domenica sera a Villar San Costanzo.

“Caro amico,

Fai buon viaggio, ora fai ballare e cantare gli angeli, ci manchi già moltissimo!

Eri l'amico sul quale potevamo sempre contare, ci mancano i tuoi consigli e la tua voce ...

Ma un giorno ci rivedremo e ci riabbracceremo!!

Le lacrime non riusciranno a colmare il vuoto che hai lasciato nel cuore di ognuno di noi, ma il ricordo della tua personalità e della tua amicizia non ci abbandonerà MAI noi non ti dimenticheremo mai e ti porteremo per sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori!

Ti vogliamo un mondo di bene!

Porta il tuo sorriso e la tua forza ovunque tu sia!

Riposa in pace

Veglia su di noi e sappi che questo non è un addio ma solamente un ARRIVEDERCI angioletto!!

I tuoi amici”.