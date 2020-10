Mascherina anche all'aperto: come, dove e quando? Ecco le indicazioni diffuse dalla Questura di Cuneo

Con l'entrata in vigore del nuovo DCPM è stata prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 31 gennaio 2021, adottando delle ulteriori misure urgenti connesse.

In relazione a ciò, diventa obbligatorio su tutto il territorio nazionale, sia all'aperto

che al chiuso, con alcune eccezioni, l'uso dei dispositivi di protezione delle vie

respiratorie (cd. mascherine) che, in ogni caso, i cittadini dovranno sempre avere con sè.

In caso di trasgressione è prevista una multa da 400 a 1000 euro.

In proposito, la Questura di Cuneo, al fine di evitare fraintendimenti e non incorrere

nelle sanzioni previste, ha sintetizzato il seguente vademecum pertinente

l'uso della “mascherina”:



- deve essere sempre portata al seguito e a portata di mano;



- deve sempre essere indossata in prossimità di una persona non convivente;



- non c'è l'obbligo di indossarla in un luogo isolato ma bisogna esser pronti a

metterla se si incontrano altre persone;



- si ha l'obbligo di indossarla in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in

cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze dei fatti, sia garantito

l'isolamento in modo continuativo con le persone non conviventi;



- nell'attesa di un mezzo pubblico o quando si sale a bordo bisogna sempre

indossarla;



- non c'è l'obbligo obbligo se utilizzo la bicicletta, monopattino o altro mezzo;



- non c'è l'obbligo di utilizzarla se si svolge una qualsiasi attività sportiva, sia

all'aperto che al chiuso, a meno che non si riesca a mantenere la distanza di

almeno 2 metri dalle altre persone;



- ufficio è obbligatorio l’uso a meno che non si stia in una stanza da soli;



- vi è l'obbligo di indossarla sempre quando si entra in un esercizio pubblico o

commerciale;



- è sempre obbligatoria quando si entra in un ristorante, ma non se si sta seduti;

- è sempre obbligatoria quando si entra in un bar, prima e dopo la consumazione

di cibi e bevande, mantenendo al tempo stesso la distanza di un metro;

- non è obbligatoria per i bambini di età inferiore ai 6 anni di età;

- sono esentati dall’utilizzarla coloro che hanno patologie o disabilità

incompatibili con l’uso della stessa, nonché per coloro che per interagire con i

predetti versino nella stessa incompatibilità.