Priocca: vigili del fuoco e carabinieri alla ricerca di un 50enne di cui non si hanno notizie da ieri

Sono partite nella mattinata di oggi (giovedì 8 ottobre) le ricerche dei vigili del fuoco di Cuneo di Giovanni Calabrese, il 50enne di Priocca di cui non si hanno notizie dalle 17 di ieri.

Dipendente della Giordano Vini di Valle Talloria, Calabrese è uscito di casa per una corsa in collina seguendo il ben conosciuto sentiero verso Castellinaldo, senza far più rientro a casa; vestiva una tuta, è senza telefono o portafogli.