Borgo San Dalmazzo: aperta la stagione Yoga, ancora qualche posto disponibile al Centro Avarna

Fondato più di dieci anni fa da Lorella e Nicoletta Luciano e da Liliana Dalmasso, il Centro Avarna è da tempo un punto di riferimento per lo Yoga nel territorio di Borgo San Dalmazzo e Cuneo.

“Il Centro è cresciuto molto in questi anni: oggi la proposta di corsi e di stili di insegnamento è molto ricca e risponde a tutti i tipi di esigenza.

Lo Yoga è una disciplina antica ma i suoi benefici sono molto attuali: il corpo diventa più flessibile e scioglie le tensioni, soprattutto alla schiena e al collo. Si riduce lo stress, migliora la qualità del sonno e aumenta della fiducia in sé“ spiega Lorella Luciano, fondatrice e Insegnante del Centro.

“Molti ci chiedono per chi è consigliato… Il nostro Centro è frequentato da allievi di tutte le età, sia uomini sia donne. Amatissimo dagli sportivi perché contribuisce alla prevenzione degli infortuni e aumenta la concentrazione e le performance, lo Yoga è un aiuto prezioso anche per chi svolge attività sedentarie ma ad alto carico di stress. Ormai è esperienza di tutti che il benessere del corpo è inscindibile da quello della mente.

In questo momento di grande attenzione al tema Covid, lo Yoga può essere un’ottima risorsa anche per rafforzare il Sistema Immunitario e mantenere un equilibrio psicofisico ottimale. Non prevede alcun contatto e, con gli ampi distanziamenti che abbiamo previsto, si può praticare in assoluta sicurezza“.

Orari e corsi:

lunedì 9:00 – 10:00: Hatha Yoga

lunedì 18:30 – 19:30: Hatha Yoga

lunedì 20:00 – 21:00: Power Yoga

martedì 18:30 – 19:30: Workout Yoga

martedì 20:00 – 21:00: Yoga Dinamico

mercoledì 18:30 – 19:30: Hatha Yoga

mercoledì 20:00 – 21:00: Hatha Yoga (intenso)

giovedì 9:00 – 10.00: Hatha Yoga

giovedì 19:00 – 20.00: Amache (posti attualmente esauriti)

giovedì 20:15 – 21:15: Yoga Dinamico (Vinyasa)

Yoga in gravidanza e Consulenze individuali ‘Yoga Therapy’.

Insegnanti: Lorella Luciano, Nicoletta Luciano, Molly Brignone, Marco Grillo.

Indirizzo: Via Salvo d’Acquisto 4, Borgo San Dalmazzo.

Prenotazioni e informazioni: 340-5553733 - info@centroavarna.it - www.centroavarna.it