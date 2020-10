Confermato il trend web marketing del 2021: investire sui social

Il miglioramento della connettività Internet e la sua accessibilità sempre più alla portata di tutti, ha dimostrato che, dal 2015 al 2020, si è passati al 75% in più di persone che navigano giornalmente su Internet, tramite smartphone o computer.

Entrando più nel dettaglio, sono ben 5,11 miliardi gli utenti nel mondo con abbonamento di telefonia mobile, numero cresciuto del 2%. A questo dato va associato anche quello dell'aumento degli utenti su Internet nel 2019, ben 366 milioni in più dell'anno precedente, pari al 9%.

Le attività che si possono svolgere con Internet sono numerosissime, dal semplice leggere informazioni su tutto il mondo fino a lavorarci sopra, in quanto sempre più aziende usano il web come opzione di guadagno e crescita professionale.

E non si può non parlare dei social network, piattaforme che hanno avuto un'incredibile crescita ed espansione nell'ultimo decennio, diventando l'attività principale svolta su Internet e anche un'opzione di crescita per aziende e brand.

La continua crescita dei social network

I principali social network più utilizzati e diffusi al mondo sono Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Ce ne sono anche altri molto interessanti ma meno popolari.

Il recente Global Digital Report del 2019 si sofferma proprio sulla crescita e l'aumentata diffusione dei social in tutto il mondo. Il numero di utenti iscritti è salito a quasi 3,5 miliardi all'inizio del 2019, con 288 milioni di nuovi utenti negli ultimi 12 mesi. L'utilizzo globale sale così al 45%, percentuali sicuramente impressionanti e di elevato rilievo.

Purtroppo, però, ci sono ancora grandi differenze nelle varie parti del mondo. Tra il Sud-Africa e l'Africa centrale, per esempio, la differenza di utilizzo dei social network e di Internet in generale è di quasi il 40%.

Il report mostra anche i dati relativi all'utilizzo di queste piattaforme in Italia. L’uso dei social è sempre più massiccio, con un aumento del 27% dell’utilizzo di Internet rispetto al 2018, quindi per un totale di 54,80 milioni di persone che usano il web. Il 92% degli italiani è online e oltre 35 milioni di persone usano attivamente i social network.

Di grande interesse è analizzare anche le tempistiche di utilizzo di queste piattaforme e, in generale, di Internet. Generalmente, le persone trascorrono almeno sei ore giornaliere a navigare sul web e, secondo le stime, circa due/tre ore sono impegnate nell'utilizzo dei social network.

Anche in questo caso, però, il tempo speso sui social media varia considerevolmente da un paese a un altro, con una media di soli 36 minuti al giorno per gli utenti di Internet in Giappone e ben 4 ore nelle Filippine.

Le principali attività che si svolgono sulle piattaforme sono:

· leggere notizie sulla bacheca;

· condividere foto e video di proprie attività;

· visitare pagine e gruppi;

· parlare e chattare con i propri amici e parenti lontani.

Ma un aspetto in grande crescita che merita particolare attenzione è l'utilizzo dei social come attività lavorativa, per mezzo dei quali poter esporre i propri prodotti in vendita o pubblicizzare i servizi offerti, proprio come se fossero la vetrina di un negozio. Secondo i dati degli studi recenti, oggi più di 800 milioni di persone utilizzano i social media per lavoro.

L'utilità di lavorare sui social network

Tra i social network più utilizzati per attività lavorative, rientrano Facebook e Instagram. Ben il 99% delle aziende è presente su Facebook, che offre un spazio apposito per aziende e imprese. A seguire, con il 77%, si piazza Instagram, un social network in grande crescita negli ultimi anni e ideale soprattutto per sponsorizzazioni di brand e per farsi conoscere e crescere come influencer.

Instagram ha registrato alcuni numeri significativi negli ultimi 12 mesi. Nel mese di giugno, la compagnia ha annunciato di aver superato il traguardo di 1 miliardo di account attivi, ripartiti al 50% tra maschi e femmine, con una media d'età molto inferiore a quella di Facebook.

Anche questo è uno dei motivi che spinge sempre più brand a sfruttare questa piattaforma.

Se si desidera avere successo su Instagram, un aiuto iniziale può essere offerto da strategie di engagement, per dare un'iniziale spinta a un nuovo profilo per ottenere nuovi clienti e fidelizzarli. Un esempio è il comprare like Instagram tramite le agenzie che se ne occupano per accrescere i propri numeri e invogliare gli utenti a seguire la pagina, soprattutto quando questa è di nuova apertura. Ovviamente, bisognerà seguire alcuni aspetti chiave per avere successo:

· pubblicare spesso contenuti, e che siano autentici, non copiati da altre pagine o aziende;

· offrire una comunicazione creativa e innovativa, a stretto contatto con il cliente;

· soddisfare la voglia di intrattenimento e divertimento;

· seguire una giusta e corretta programmazione dei post, scegliendo le fasce orarie più attive e utili;

· farsi sponsorizzare la propria pagina o brand dagli influencer, personaggi noti su Instagram con un alto numero di follower e, dunque, potenziali clienti.

Instagram e i principali social network sono ottime opportunità per far crescere la propria attività e ottenere maggiori profitti, confermando il trend positivo del web marketing, che sembra destinato a crescere sempre più.