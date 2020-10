Bra, arriva ‘Ogni cosa di noi’ il nuovo singolo di Daniela Caggiano

È ufficiale!

La cantante e vocal coach Daniela Caggiano è pronta a sfornare un nuovo successo musicale. ‘Ogni cosa di noi’, questo il titolo del brano annunciato su Facebook proprio dall’artista braidese, che ha mostrato una volta in più le proprie grandi qualità.

Dopo il successo del singolo ‘Illogica’, anche la seconda hit è destinata a ricevere grandi consensi e soddisfazioni, grazie alla sua vivacità e ai suoi ritmi decisamente suadenti e ipnotici in cui, non c’è solo musica, ma anche molto calore sonoro. Perfetta per sognare durante le fredde serate d’autunno.