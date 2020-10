L’unione fa la forza: la storia della pastrygelateria Précis, dell’azienda agricola La Rachilana e della Pasticceria Cignetti

MONFORTE D’ALBA – Se c’è una cosa che il Covid dovrebbe averci insegnato, è che senza solidarietà e collaborazione si fa molta più fatica. Insieme, semplicemente, è meglio. È questo lo spirito che ha spinto Giorgio Valentino, Chef Pasticcere – che dopo aver lavorato per alcuni dei migliori chef italiani, tra i quali Giancarlo Perbellini, 2 Stelle Michelin, nei mesi scorsi ha dato vita a Monforte d’Alba alla prima Pastrygelateria delle Langhe, “Précis” – ad attivarsi per fare squadra, cercando sinergie sul territorio. L’obiettivo è quello di promuovere le Langhe e le sue eccellenze, mettendo insieme prodotti e produttori accomunati dall’alta qualità delle rispettive proposte.

Così è arrivata la collaborazione con Fabrizio Bellino, titolare della Pasticceria Cignetti di Alba, nella centralissima Via Maestra (via Vittorio Emanuele II per la toponomastica). Précis continua a sfornare nuove idee e nuove proposte, con le linee di prodotti di pasticceria fresca e secca, e dai locali di Monforte arriva così nel centro storico di Alba, conquistando le vetrine della storica Pasticceria.

“Giorgio ha una voglia di fare contagiosa, e con lui condivido questo desiderio di fare squadra e collaborare, oltre che una spinta a lavorare dettata, più che dal guadagno, dal desiderio di lavorare per offrire agli altri un prodotto capace di appagare e regalare emozioni: è quella, per noi, la soddisfazione più grande – affermano Fabrizio Bellino e la sua socia Cami –. La strada per raggiungere l’eccellenza è fatta di sacrifici, investimenti, fatica, qualità delle materie prime e, soprattutto, tanto cuore. Insieme è più facile”.

Motivazioni analoghe sono quelle condivise con Davide Marengo, titolare dell’azienda agricola La Rachilana di Monforte d’Alba, cantina vinicola che ha dentro di sé tutta la storia e i valori di un territorio, che racchiude nella sua anima tutta l’essenza del vino delle Langhe: il colore autentico e prezioso, il sapore conviviale, l’aroma della passione, il profumo del presente.

“Per noi, il vino è dedizione, impegno, rispetto per la terra. Il vino non si produce: per noi è un processo dettato dalla natura, dalla sacralità dei ritmi stagionali, dal rispetto del tempo – spiega Davide Marengo –. La nostra terra ci parla, le colline di Monforte d’Alba da sempre ci raccontano i segreti millenari della nostra cultura. La tradizione ci ispira e ci accompagna in un lungo viaggio tra i vigneti delle Langhe, che non si ferma da generazioni, di padre in figlio. La collaborazione con lo chef Valentino è nata per caso… Sono entrato in pasticceria per assaggiare i prodotti di questa nuova attività inaugurata a Monforte e la qualità delle sue creazioni mi ha conquistato”.

A caratterizzare l’azienda agricola di località San Giuseppe, l’adesione convinta al progetto ecosostenibile “Green Experience”, primo passo verso una prossima certificazione biologica: dal 2016 nessun diserbo chimico nelle vigne, per una filosofia di produzione attenta all’ambiente partendo dai vigneti, per poi sperimentare uno stile innovativo in cantina, con una rivisitazione dei grandi classici delle Langhe. Su tutti, per fare un esempio, il Barolo DOCG, lavorato su due legni di rovere francese, uno dei quali tira fuori la struttura del nebbiolo, mentre l’altro aggiunge una nota delicata di vaniglia nel finale.

“Con Davide abbiamo iniziato a ragionare sui possibili abbinamenti tra i nostri prodotti: il suo Barolo si esalta con il mio cioccolato fondente, la sua Nascetta è perfetta con i miei dolci a base nocciola, Barbera e Nebbiolo si sposano bene con alcuni tipi di biscotto – dichiara lo chef Giorgio Valentino –. Stiamo anche collaborando per creare insieme qualcosa di nuovo, partendo dalle materie prime di altissima qualità della Rachilana, amalgamando i gusti e mettendo a fattor comune la nostra esperienza, ciascuno nel suo settore”.

Il primo appuntamento per sperimentare i frutti di questa collaborazione è per domenica 11 ottobre alle ore 16.00, presso la Pastrygelateria Précis di piazza Umberto I a Monforte d’Alba: alla presenza dello chef Giorgio Valentino e del produttore vinicolo Davide Marengo, verranno offerti in degustazione gratuita i prodotti di Précis e La Rachilana, per un viaggio nel gusto guidati tra i migliori abbinamenti tra vini e prodotti di pasticceria.

Per chi lo desiderasse, al costo di 10 euro, sarà possibile vivere un’esperienza sensoriale unica, partecipando a una esclusiva degustazione in cui un ottimo calice di Barolo DOCG 2016 verrà servito in abbinamento a sei tipi di cioccolato fondente Gran cru (ovvero monorigine) e alla fava di cacao. L’evento verrà replicato anche domenica 25 ottobre, sempre alle ore 16.00