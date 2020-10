A Busca al via il progetto della Cri "Consapevolmente... mente consapevole"

Il comitato di Busca della Croce Rossa ha promosso un progetto denominato "Consapevolmente...mente consapevole” attraverso il quale promuove vari incontri su tematiche attuali legate sia alla salute sia ad aspetti comportamentali legati all’attualità. Il primo incontro di questo percorso informativo ha per titolo "Io e lei" ed è in programma sabato 17 ottobre, con inizio alle ore 15, presso il Palazzetto dello sport di Busca in via Monte Ollero 3. L’incontro, che tratterà il tema della sclerosi multipla, è il frutto della collaborazione tra la Croce Rossa di Busca e l’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Cuneo. In qualità di esperti saranno presenti all’incontro la dottoressa Alessia Di Sapio e la dottoressa Gabriella Turano (neurologhe) e la dottoressa Cinzia Rolando (psicologa). Spiega Paolo Demontis responsabile Area 4 del comitato di Cri di Busca: “Lo scopo di tali incontri è quello di fornire alla popolazione un'informazione corretta su specifiche tematiche certamente complesse e spesso sconosciute nei loro risvolti. Per questo, ogni volta, saranno presenti esperti dei settori che via via andremo a trattare”. L’ingresso, ovviamente libero, è rivoto a tutta la popolazione. Si assicura che sono garantite le misure anti covid secondo la normativa vigente.