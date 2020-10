Covid-19, in Granda 80 nuovi contagi in un giorno. Conta delle vittime ferma a 401

In crescita anche i guariti (+13), per un totale di 2.780 unità, e fortunatamente ancora stabile la conta dei decessi (401).

Altri 494 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Il totale è di 4.172 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 683 Alessandria, 256 Asti, 210 Biella, 401 Cuneo , 382 Novara, 1842 Torino, 225 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Sono 37.194 (+336 di cui 219 sono asintomatici. 84 screening, 174 contatti di caso,78 con indagine in corso. Ambito: 18 RSA, 53 scolastico, 265 popolazione generale. I casi importati sono 7 su 336) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4496 Alessandria, 2046 Asti, 1224 Biella, 3739 Cuneo, 3560 Novara, 18.595 Torino, 1726 Vercelli, 1238 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 309 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 261 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.