Peveragno, salgono a nove i Covid positivi: "Chiediamo la massima responsabilità, il momento è delicatissimo"

Salgono a nove i Covid-19 positivi nel territorio di Peveragno: un incremento continuo, in questi ultimi giorni, che comincia a impensierire l'amministrazione comunale.

"La situazione non è felicissima. E' vero che questo è il risultato di un lavoro di tracciamento molto attento da parte del SISP che "insegue" i contatti di chi è positivo, e sicuramente nel medio termine ne beneficeremo molto in termini di prevenzione della diffusione del contagio. Però il dato è chiaro: il virus è rientrato alla grande nel nostro territorio e in questo momento l'attività di tracciamento sta continuando, con diverse persone sottoposte a tampone e nel giro di uno o due giorni vedremo i risultati" si legge nel post di aggiornamento comparso oggi (giovedì 8 ottobre) sulla pagina Facebook istituzionale.

"A questo punto diventa importantissimo che chiunque presenti un minimo di sintomi (li conoscete ormai) anche deboli ne parli con il medico e prudenzialmente resti a casa dal lavoro, dalla scuola, dall'attività sportiva. E' l'unico modo per non rischiare che il contagio entri in ambienti come la scuola, con il rischio di chiusura di classi se non di interi plessi scolastici, e che non arrivi alle persone anziane o con problemi di salute, perché sarebbe un guaio".

Poi, un appello ai genitori: "Bloccate subito i vostri figli un po' raffreddati e con il mal di gola, a costo di far fare loro un tampone che poi potrebbe essere definito (dopo) come "inutile", è meglio fare qualche controllo in più".