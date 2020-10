Envie corre in soccorso della popolazione di Limone Piemonte: donate 15 carriole e 30 badili

“Venuti a conoscenza dei disastri compiuti dai recenti eventi alluvionali, abbiamo immediatamente telefonato a Limone Piemonte offrendo il nostro aiuto laddove fosse necessario.



Ci hanno richiesto del materiale ed in quella direzione abbiamo agito”.

A parlare è il sindaco di Envie Roberto Mellano, il cui Comune – nei giorni scorsi – ha donato a quello di Limone Piemonte 15 carriole e 30 badili.

“All’assessore limonese – conclude Mellano – abbiamo chiesto di tenere nella debita considerazione la nostra offerta di aiuto anche per quel che riguarda il prossimo futuro, in vista del quale abbiamo garantito il massimo sforzo in favore della gente così duramente colpita lo scorso fine settimana.

Perché riteniamo l’aiuto reciproco davvero fondamentale quando a patire è il nostro territorio”.