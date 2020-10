Anche Vezza in aiuto a Limone Piemonte

Anche i volontari del gruppo Protezione Civile di Vezza d'Alba sono intervenuti oggi a Limone Piemonte per aiutare la popolazione e il paese a riprendere vita dopo la terribile calamità naturale verificatasi tra sabato notte e domenica che ha visto l'esondazione del Vermenagna flagellare la capitale della Valle Vermenagna.

Pala in mano e buona volontà tre volontari vezzesi hanno sgomberato fango e detriti dal cortile e nella parte bassa del condominio in riva al fiume e rimosso tronchi e pietre sulla strada sovrastante - l'ormai famosa "casa in bilico"-, oltre a fanghiglia depositatasi nelle cantine e nei garage del centro della cittadina.