Domenica al PalaManera arriva la capolista Acqua & Sapone Roma! Per la Lpm Bam Mondovì si tratta di un impegno che si preannuncia piuttosto difficile, anche perchè la squadra dell'ex pumina Sofia Rebora viaggia con merito a punteggio pieno con tre vittorie in altrettante gare disputate. Le ragazze di Delmati stanno lavorando con grande impegno in vista di questa sfida. Ecco il commento della palleggiatrice Francesca Scola: