Al Caffè Letterario di Bra si legge ‘Stanza, Letto, Armadio, Specchio’ di Emma Donoghue

L’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus ci ha costretti per più di due mesi in quarantena. Se il lockdown fosse un romanzo sarebbe sicuramente ‘Stanza, Letto, Armadio, Specchio’ di Emma Donoghue, conosciuto anche come ‘Room’, “Un libro magistrale e magistralmente empatico” così come il New York Times lo definisce.

Trecento pagine in cui è coagulato il miracolo raro del mondo visto per la prima volta. Gli occhi sgranati sono quelli di Jack, un bambino di cinque anni tenuto prigioniero in un capanno fin dalla nascita e protagonista di una triste storia. Il suo aguzzino, Old Nick, ha rapito la giovanissima madre Joy e l’ha rinchiusa nella ‘stanza’ per sette lunghissimi anni. Jack è figlio di quell’orrenda violenza, ma per la madre è l’unica ragione di vita.

Joy ha creato per Jack regole nuove, restringendo il loro mondo alle quattro mura di quella squallida prigione, pallidamente e vacuamente illuminata da un piccolo lucernario quadrato, fonte di un parziale, monotono, ossessivo panorama verticale. Senza dubbio è un libro da leggere con una buona dose di predisposizione alla sofferenza, specie per chi patisce di claustrofobia. L’autrice riesce proprio a far piombare il lettore in un incubo e lo costringe a fare i conti con la complessità delle psicologie dei suoi personaggi. Il loro universo è totalmente esclusivo, assoluto e simbiotico, come se il cordone ombelicale li legasse ancora.

La vita scorre nelle pagine e ogni pensile, ogni mobile, ogni oggetto che entra nella stanza ha una funzione nuova, mentre la televisione sempre accesa è l’unica finestra sul mondo tra fantasie su alieni, mostri vari e topi veri. Tutto si consuma e tutto ricomincia, tra Jack e Joy. Ma viene il momento della fuga. “Mi giro a guardare ancora una volta. È come un cratere, un buco dove prima c’era qualcosa. Poi usciamo dalla porta”. Attraverso un escamotage, i due riescono a scappare. Delinquente arrestato, ritorno di lei nella sua famiglia che ormai la credeva morta.

Lieto fine? Macché. Là dove molti altri libri si sarebbero fermati, questo ricomincia da capo, perché il confronto sociale, non solo familiare, è complicato e la libertà sembra solo una parola. Ogni realtà può essere una prigione e bisogna venire a patti con le sue regole. I problemi nascono anche fuori dalla stanza. Quasi peggio di prima. E la depressione materna incalza, tra liti e nuove angosce.