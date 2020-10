Il consorzio di tutela Grappa del Piemonte e di Barolo pronto a promuoversi anche sui social

Nelle ultime settimane il presidente del Consorzio Carlo Beccaris ha partecipato a due appuntamenti che sono stati utili per raccontare e promuovere i prodotti delle nostre distillerie e l’attività del Consorzio stesso.

La prima è stata un’intervista radiofonica che si è svolta a Torino negli studi di Radio Veronica One nella trasmissione “Live Social”, poi diffusa sui canali radiofonici e naturalmente social; in questa occasione, insieme al presidente ha partecipato anche il responsabile del Consorzio Bruno Penna, che ha ricordato anche l’appuntamento con l’annuale evento Piemonte Grappa.

L’altro momento invece è stato in occasione di una videoconferenza a cui, oltre a Carlo Beccaris, hanno partecipato diverse personalità che hanno raccontato il Piemonte attraverso le numerose eccellenze: l’appuntamento era con “#ioriparto da qui, i valori e i sapori che non ti aspetti”, una diretta facebook all’interno del portale “Cibò So Good”.