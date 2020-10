Volley femminile A1 - Cuneo, 200 spettatori per il derby contro Chieri: venerdì mattina via alla prevendita

Partirà nella mattina di venerdì 9 ottobre la prevendita per il match tra Bosca S.Bernardo Cuneo e Reale Mutua Fenera Chieri in programma sabato 10 ottobre alle ore 20.45 al Pala UBI Banca di San Rocco Castagnaretta.

Per il primo dei due derby piemontesi consecutivi – mercoledì 14 la Bosca S.Bernardo Cuneo sarà di scena al Pala Igor di Novara alle ore 20.30 – la società di via Bassignano, attenendosi al DPCM del 7 settembre 2020, metterà a disposizione un numero di tagliandi tale da rispettare il limite dei duecento spettatori.

I posti fruibili sono stati individuati nella tribuna verde prevedendo distanziamento anche tra congiunti e hanno un prezzo unico di € 15; per i biglietti riservati ai Crazy Cats Biancorossi, si invitano gli interessati a rivolgersi al referente designato.

La vendita verrà effettuata esclusivamente presso la sede di Cuneo Granda Volley (via Bassignano 14, Cuneo) venerdì 9 in orario 9-12 e 15-19 e sabato 10 in orario 9-12. Dietro presentazione di documento di identità, sarà possibile acquistare un biglietto per sé e per i propri congiunti.

All’atto dell’acquisto verrà assegnato il posto in tribuna, nominale e non cedibile, e verrà effettuata una procedura di registrazione; verrà inoltre consegnata l’autodichiarazione che dovrà essere compilata e consegnata sabato 10 per l’accesso al Pala UBI Banca.

Per tutti coloro che non potranno essere presenti al Pala UBI Banca sarà possibile seguire il match grazie alla diretta su Rai Sport con il commento di Marco Fantasia e Giulia Pisani. Per la prima volta nella storia, l’MVP di un match casalingo della Bosca S.Bernardo Cuneo verrà decretata dal pubblico: gli spettatori al palazzetto e da casa potranno esprimere la loro preferenza sulla miglior giocatrice dell’incontro scaricando l’app Cuneo Granda Volley, disponibile per iOS e Android.