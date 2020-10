Volley maschile A2: 4-1 in favore di Cuneo nel primo test match contro Mondovì

E' in archivio il primo dei due confronti nell'arco di una manciata di giorni tra BAM Acqua S.Bernardo Cuneo e Vbc Synergy Mondovì, al lavoro in vista dell'imminente esordio nel campionato di A2 20\21.

A Roccaforte quattro set vinti (sui cinque disputati) dai ragazzi di Serniotti nell'allenamento congiunto con i rivali monregalesi.

I punteggi dei parziali: 25-17/23-25/23-25/20-25/10-15.

Lo schiacciatore di Cuneo Alessandro Preti: "Possiamo ritenerci soddisfatti del test di ieri sera contro Mondovì, abbiamo avuto modo di giocare la nostra prima partita in trasferta e capire come non sia facile affrontare qualsiasi avversario fuori dalle mura di casa; aspetto importante in vista della prima di campionato, che ci vedrà ospiti di Bergamo. Analizzando la partita dal punto di vista tecnico, mi è piaciuta la risposta che abbiamo avuto dopo aver perso il primo set, è stato un match equilibrato e di alto livello, confermando ancora una volta come l'A2 di quest'anno sia un campionato difficile e dove ogni partita può nascondere insidie. Sarà importante lavorare sulla nostra correlazione muro difesa anche in trasferta e imparare a prendere in fretta i punti di riferimento in ogni campo in cui scenderemo a giocare".

Si replica domenica 11 ottobre, alle ore 17.00, a Cuneo: l'incontro e sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Cuneo Volley.