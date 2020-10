"Ciao Davide. Sei stato un amico fantastico, e per noi, ora, sarai la stessa più luminosa in cielo"

siamo Laura ed Eros. Volevamo dirti che non ci sarà mai un vero addio tra noi, perché sappiamo che in questo mondo non c'è forza maggiore di quella che ha forgiato la nostra amicizia, e un giorno ci rincontreremo.

Amico nostro ci manchi terribilmente, non vogliamo piangere perché poi, tu da lassù, ci stai male anche tu, ma non possiamo far finta di nulla con tutto il dolore che portiamo nel nostro cuore. Io ed Eros guardiamo il cielo e sentiamo che non saremo mai soli perché il tuo amore ci accompagnerà, qualsiasi cosa faremo e in qualsiasi posto andremo.