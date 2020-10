A Carrù sei persone positive al Coronavirus

Il sindaco di Carrù, Nicola Schellino, informa la cittadinanza che a ieri, giovedì 8 ottobre, il numero dei residenti positivi al coronavirus era di sei persone. Per tutti è stata disposta la quarantena domiciliare.

"Sulla base dei dati forniti dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, una sola persona tra questi si trova domiciliata presso una struttura per anziani sita al di fuori dal territorio del Comune di Carrù. Le restanti stanno seguendo il decorso presso la propria residenza o domicilio dichiarato in Carrù." - spiega il primo cittadino - "Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione al rispetto delle norme attualmente vigenti, in particolare al DPCM del 7.10.2020. Ricordo inoltre che, come da ordinanza regionale, permane l' obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse."