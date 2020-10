A Rittana, il quarto incontro del ciclo Racconti di architettura e paesaggio montano

Il ciclo di conferenze è organizzato dal Comune di Rittana in collaborazione con il Politecnico di Torino - Dipartimento di Architettura e Design, l’Istituto di Architettura montana e il settimanale cuneese La Guida. Questo è l’ultimo dei quattro appuntamenti, distribuiti nei mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre, in cui sono state invitate figure professionali di assoluto rilievo per presentare loro esperienze e realizzazioni condotti in territorio montano.

Partendo dalla convinzione che le buone pratiche in architettura, sia che si tratti di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che di nuove costruzioni, rappresentino non solo un inderogabile impegno sotto il profilo culturale ma elementi di valorizzazione del territorio capaci di generare processi virtuosi di sviluppo, gli incontri si pongono espliciti obiettivi di sensibilizzazione, approfondimento di conoscenze e scambio di esperienze.

Il territorio montano, con particolare riferimento a quello cuneese, per crescere in termini di sviluppo sociale ed economico, ha bisogno di qualità: dell’ambiente naturale, del paesaggio e del costruito. In questo senso diventano fondamentali non solo il ruolo dei tecnici e delle imprese ma anche la consapevolezza del committente e quella di chi semplicemente vive in montagna o la frequenta. Avere dunque l’opportunità di confrontarsi con realizzazioni e approcci metodologici qualificati è sicuramente occasione di crescita e arricchimento.

