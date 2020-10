Alberto Cirio al campus di Cuneo per l’inizio del corso in Economia e Direzione d’impresa (FOTO e VIDEO)

Si è tenuta giovedì 8 ottobre, al campus di management ed economia di Cuneo, la lectio magistralis del governatore Alberto Cirio. Hanno assistito alla lezione, oltre agli studenti, una nutrita schiera di autorità ed istituzioni del territorio.

Il corso, unico nel suo genere, è una peculiarità della laurea in economia aziendale. In tale percorso di studi è inoltre possibile ottenere, per pochi studenti selezionati, la laurea bilingue frequentando l’ultimo anno a Nizza.



Il campus, fin dalla sua nascita, ha fatto della vicinanza e del contatto con il territorio il proprio punto di forza. Oggi la sede di Cuneo è considerata un’eccellenza universitaria regionale.



Prima che il presidente della regione Piemonte tenesse la lectio magistralis, in molti hanno voluto esprimere la propria gratitudine e il benvenuto a Cirio.



Il primo a prendere la parola è stato, il fondatore della sede cuneese, Giuseppe Tardivo il quale ha sottolineato che:”la vera giustificazione del campus di Cuneo è la capacità di aiutare, di essere vicini e di collaborare con il territorio per il suo sviluppo e la sua valorizzazione”.



Ha poi portato voluto ringraziare il governatore la coordinatrice della sede Milena Viassone:”La presenza del presidente Cirio oggi è una manifestazione di come, negli anni, il campus di Cuneo sia riuscito ad instaurare una fitta rete di interrelazioni con le principali istituzioni e organizzazioni”.



Successivamente al microfono si sono susseguiti il professor Antonello Monti il quale è contitolare del corso in direzione d’azienda, il sindaco di Cuneo Federico Borgna e ha portato la sua testimonianza Giovanni Albengo Demarchi: studente fresco di laurea bilingue.



Nel corso della lectio magistralis il presidente Cirio ha voluto portare la sua esperienza, di quanto gli studi universitari gli siano stati utili nel corso della sua vita. “Ai ragazzi dico solo di non adagiarsi alla pigrizia della non competenza, quello che studiano davvero gli sarà utile - commenta il governatore - lo studio permetterà loro, qualsiasi cosa faranno, di primeggiare e di vincere la competizione”.