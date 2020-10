Anche Sanfrè non è più Covid-free: ci sono quattro contagi, uno nella scuola media

Sono stati riscontrati quattro casi positivi al Covid-19 nel comune di Sanfrè di cui uno nella scuola media del plesso sanfredese facente parte dell'Istituto comprensivo Giovanni Arpino di Sommariva del Bosco.

Erano ormai diverse settimane che non si registravano casi in paese. La comunicazione arriva dal sindaco, Giovanni Pautasso, che spiega: "Le persone interessate sono state poste in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni e si trovano in buone condizioni di salute sotto il controllo dell'Asl Cn2".