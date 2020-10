Chieste alcune integrazioni, ma Roma approva il progetto del traforo Armo-Cantarana tra Ormea e Pieve di Teco

"Il progetto, in linea di massima, è stato approvato. Occorre però completarlo e perfezionarlo in alcune parti": con queste parole il Presidente della Provincia di Imperia, Domenico Abbo, commenta l’esito della riunione di ieri a Roma della terza sezione del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, durante la quale è stato esaminato il progetto definitivo del traforo Armo-Cantarana, tra Pieve di Teco e Ormea, ovvero della via di collegamento tra il Ponente ligure e il Piemonte di cui si parla da parecchi anni.

Il Presidente Domenico Abbo aggiunge: "E’ stata una riunione esclusivamente tecnica nella quale sono state evidenziate alcune richieste integrative alla progettazione presentata dall’Anas. Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici ha comunque emesso parere favorevole invitando a completare e perfezionare la progettazione. Anche a nome del Presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna ho evidenziato la necessità che l'iter di progettazione prosegua con speditezza: saranno necessari altri passaggi burocratici. Ci auguriamo che il finanziamento dell’ opera possa essere garantito nel Recovery Fund. La realizzazione del traforo Armo-Cantarana, per la quale esiste già un foro-pilota, è fondamentale per i collegamenti in sicurezza del Nord-Ovest: il maltempo dei giorni scorsi ha ancora una volta evidenziato la fragilità delle infrastrutture allo scoperto come le strade e i ponti al confine tra la Liguria e il Piemonte".