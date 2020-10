Cirio ringrazia la CRI Mondovì per il servizio svolto in questi mesi di emergenza

"C'è grande riconoscenza da parte mia e di tutta la Regione per lo straordinario servizio svolto durante l’emergenza della pandemia e di fronte all'alluvione che ha colpito il nostro Piemonte nei giorni scorsi". Così il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio ha voluto ringraziare il comitato della Croce Rossa Italiana di Mondovì, ricevuto nella serata di ieri, giovedì 8 ottobre, nella sala consigliare del comune di Villanova Mondovì.

L’incontro è stata occasione per raccontare l’impegno dei volontari che nel corso degli ultimi mesi sono sempre stati impegnati in prima linea a fianco della comunità, prima nell’emergenza covid e ora nei paesi colpiti dall’alluvione, come ha raccontato dalla presidente della CRI Mondovì Lina Turco.

Un momento significativo e di incoraggiamento per i volontari che continuano con impegno e professionalità a prestare soccorso sul territorio.